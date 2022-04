Mega scorta per luce GRATIS: 6 fari solari a 34€, prezzaccio top

Con questa mega scorta di fari solari per giardino e balcone, l'illuminazione la prendi dal sole e completamente gratis. Un solo pacco, ben 6 unità da piazzare dove preferisci. Ognuna funziona in modo completamente indipendente ed è dotata di pannello solare, lampada, batteria per l'accumulo e sensore di movimento.

Per approfittare dello sconto, e prenderle tutte a 34,99€ appena, devi essere veloce: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Scorta fari solari: illumina gratis, risparmia due volte

Se ci pensi, con questo genere di prodotto il risparmio è garantito per due volte. Non solo godi di uno sconto all'acquisto, ma inizi a non pagare più l'elettricità per illuminare in giardino. Una mossa decisamente intelligente, soprattutto considerando il periodo attuale.

Il funzionamento di questi dispositivi è elementare. Li piazzi dove intendi creare un punto luce, stando attento a permettere al pannello solare di essere ben esposto durante le ore diurne, e poi hai finito. La batteria verrà ricaricata finché c'è sole, al calare dei buio entrerà invece in funzione la lampada. Il suo funzionamento è regolato dal sensore di movimento: è questo il segreto che permette di ottimizzare le performance del prodotto, che così assicurerà illuminazione per tutta la notte.

Con ben 6 fari solari a disposizione, puoi sbizzarrirti. Devi solo decidere dov'è meglio posizionarli in base alle tue esigenze. Risparmia oggi sull'acquisto e da domani sui costi in bolletta. Spunta il coupon in pagina e porta a casa la mega scorta da Amazon a 34,99€. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.