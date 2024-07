MEGA SCONTO del 40% per questo Booster di emergenza per auto (41€)

Approfitta subito di questa grandissima occasione prima di partire per le tue vacanze e portati a casa un avviatore di batteria per veicoli a un prezzo davvero bassissimo. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello di Amazon questo Booster di emergenza a soli 41,39 euro, invece che 68,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso incredibile del 40% che ti permette di risparmiare oltre 27 euro sul totale. Un vero affare, soprattutto perché ti porti a casa un gadget eccezionale e utilissimo. Se la batteria dei tuoi veicoli, come auto o moto, si scarica la puoi riattivare in un istante.

Booster di emergenza: anche torcia e Power bank

Tra le diverse caratteristiche che rendono davvero unico questo Booster di emergenza troviamo la sua grandissima versatilità. All’occorrenza può trasformarsi in una torcia, grazie a una potente luce LED sulla parte frontale. Inoltre possiede una porta USB che ti permette di ricaricare i tuoi dispositivi come se fosse un Power Bank.

Potrai riavviare la batteria della tua auto e di tantissimi altri veicoli in modo semplice. Colleghi il cavo rosso e il cavo nero alla batteria e giri la chiave. La sua capacità da 23.800 mAh con una corrente di picco da 4000A ti permette di riavviare qualsiasi batteria in pochi istanti. Ed è dotato di un display LCD che ti consente di vedere le diverse impostazioni.

Questi coupon scadono sempre in pochissimo tempo quindi fai presto o rischi di perderti l’occasione. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Booster di emergenza a soli 41,39 euro, invece che 68,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.