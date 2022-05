Mega kit chiavi a bussola e cacciavite 53 in 1 a 22€: COMPLETISSIMO

Questo enorme kit di chiavi a bussola e cacciavite puoi prenderlo a prezzo pazzesco da eBay adesso. Ben 53 pezzi e una praticissima custodia. Cricchetto e inserti robustissimi, realizzati in acciaio vanadio. Perfetto per i tuoi lavori di fai da te e non solo, è un prodotto che non può mancare fra i tuoi attrezzi. Completa l’ordine al volo per portarlo a casa a 22,90€ appena con spedizioni assolutamente gratuite. A questo prezzo, durerà pochissimo.

Eccellente kit di chiavi a bussola e cacciavite 53 in 1: prezzone su eBay

Un set che non delude le aspettative. All’interno trovi tutto quello può servire per i tuoi lavori di fai da te. Oltre alle bussole da 1/4″, con relativo cricchetto, ci sono anche inserti per cacciavite da 1/4″ con relativo manico, un barra a T e diversi altri strumenti. Tutto è custodito in una praticissima custodia in plastica dura che, oltre a permetterti un agevole trasporto, ti permetterà anche di non perdere alcun accessorio. Ogni volta che servono saranno sempre a disposizione.

Massima attenzione anche ai materiali utilizzati per la costruzione: si tratta di un prodotto pensato per durare nel tempo. Acciaio vanadio per le componenti principali proprio per garantirti robustezza massima. Insomma, questo kit di chiavi a bussola e cacciavite 53 in 1 è completo e decisamente interessante, soprattutto a questo prezzo. Completa l’ordine al volo per averlo a 22,90€ appena da eBay. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità in stock è limitatissima, complice la ghiotta promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.