MediaWorld Sottocosto presenta 3 BOMBE: Apple, Samsung e Xiaomi

Continuano le offerte superlative del nuovo volantino di MediaWorld Sottocosto. Si tratta di una vera e propria opera d’arte hi-tech che non finisce di stupirci da ieri e che continuerà a farlo fino al 15 maggio 2022, salvo esaurimento scorte.

Oggi vi parleremo di 3 bombe esagerate che MediaWorld ha deciso di scontare a prezzi davvero unici e irripetibili. Si tratta di Apple, Samsung e Xiaomi. Tre smartphone da mettere sicuramente nel carrello vista la promozione esclusiva proposta.

Partiamo dal nuovissimo Apple iPhone 13 5G 128GB tuo a soli 789 euro, invece di 939 euro. L’oggetto dei desideri per molti, ma sempre a un prezzo un po’ difficile da mandare giù fino alla promo di MediaWorld legata al nuovo volantino Sottocosto.

A questo prezzo da Black Friday non puoi certo dire di no al nuovo modello di casa Cupertino. Nuovo display Super Retina dai colori brillanti, Chip A15 Bionic per prestazioni sempre sopra la media e super batteria che garantisce una durata lungo tutta la giornata.

MediaWorld batte tutti con il Sottocosto

MediaWorld con il Sottocosto batte tutti perché in prima linea ha giocatori eccezionali. Abbiamo visto Apple e ora è il turno dell’intramontabile Samsung Galaxy A52s 5G a soli 298 euro, invece di 469 euro. Si tratta di un vero affare per questo smartphone Android che non ha nulla da invidiare ai top di gamma.

6GB di Ram e 128GB di memoria interna fanno di questo dispositivo un vero e proprio best buy. Inoltre, il display Super AMOLED FHD+ rende tutto ancora più incredibile e fluido. La batteria da 4.500 mAh non teme confronti per durata ed efficienza. In più la fotocamera posteriore assicura scatti da vero professionista.

Infine, ecco la terza bomba del Sottocosto di MediaWorld l’incredibile Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB 128GB a soli 269 euro, invece di 449 euro. Questo è un vero e proprio fuoriclasse tra gli smartphone Android.

Con 8GB di RAM e il processore Qualcomm Snapdragon 778G non teme confronti e ogni operazione è veloce grazie alla sua potenza. Inoltre, il 5G rende download, trasferimento dati, streaming e gioco online di una fluidità incredibile.