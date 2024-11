MediaWorld Single’s Day: TV Samsung The Frame mai così conveniente

La TV Samsung The Frame è la scelta perfetta per chi cerca un televisore smart completo di tutto, ma che non ceda sotto il peso del design. Grazie alla sua tecnologia e versatilità garantisce un intrattenimento completo trasformandosi in un bellissimo quadro quando spenta. Acquista oggi a soli 272,99€, invece di 499€. Mai stata così conveniente!

L’occasione speciale? Il Single’s Day di MediaWorld. Si tratta di un’opportunità super conveniente in grado di offrirti il meglio in tutto. Perfetta per chi cerca un televisore di design in grado di mantenere alta la qualità del design e dell’arredo di una stanza importante. Montala a filo della parete come un vero e proprio quadro.

TV Samsung The Frame: la bellezza nella tecnologia

L’arte va a braccetto con la tecnologia grazie a TV Samsung The Frame. Attivando la Modalità Arte, quando non è in uso come televisione, può visualizzare opere d’arte o foto personali, trasformandosi così da centro nevralgico dell’intrattenimento a elemento decorativo. Acquistala adesso a soli 272,99€ grazie al Single’s Day di MediaWorld.

Dotata di sensori intelligenti, regola automaticamente la luminosità in base all’ambiente e si accende o spegne rilevando la presenza di persone. Le immagini sono trasmette con una qualità eccellente grazie alla risoluzione 4K che assicura anche colori vivi e brillanti grazie alla tecnologia QLED. Insomma, un vero e proprio gioiellino.

L’interfaccia è intuitiva e permette di passare dal digitale terrestre allo streaming velocemente. Lo schermo antiriflesso assicura una visione superiore grazie al particolare rivestimento opaco che riduce riflessi e bagliori, migliorando la visibilità negli ambienti luminosi. Acquistala adesso a soli 272,99€, invece di 499€.