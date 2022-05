MediaWorld Sconto Subito: risparmi fino a 400 euro sul tuo ordine

MediaWorld ha inaugurato di nuovo una promozione che sempre riscuote tantissimo successo. Stiamo parlando di Sconto Subito, l’iniziativa che ti permette di ricevere uno sconto immediato fino a 400 euro. Un’ottima occasione per risparmiare.

Sconto Subito è valido dal 27 maggio fino al 2 giugno 2022 e garantisce un extra risparmio su una spesa minima di almeno 500 euro. Tra l’altro è possibile anche attivare Tasso Zero che ti permette di acquistare a rate e senza interessi.

Ad esempio potrai acquistare il nuovissimo Apple iPhone 13 256GB a soli 949 euro, invece di 1.059 euro, aggiungendo all’ordine un articolo di almeno un euro. In questo modo avrai diritto immediato a uno sconto di 50 euro. Niente male vero?

MediaWorld: con Sconto Subito risparmi immediatamente

Il sistema di Sconto Subito, iniziativa incredibilmente vantaggiosa promossa da MediaWorld, è molto semplice. In sostanza, dal 27 maggio al 2 giugno, potrai ottenere uno sconto immediato in base al totale della spesa effettuata secondo questo range:

50 euro di sconto con una spesa minima di almeno 500 euro;

di sconto con una spesa minima di almeno 500 euro; 75 euro di sconto con una spesa minima di almeno 750 euro;

di sconto con una spesa minima di almeno 750 euro; 150 euro di sconto con una spesa minima di almeno 1.000 euro;

di sconto con una spesa minima di almeno 1.000 euro; 400 euro di sconto con una spesa minima di almeno 2.000 euro.

Lo sconto sarà applicato direttamente in carrello e più aggiungerai articoli, maggiore sarà l’importo decurtato dal totale, fino a raggiungere massimo 400 euro. Tra l’altro, la promo è compatibile anche con Tasso Zero, l’altra iniziativa MediaWorld che ti permette di acquistare in comode rate, ma senza interessi.

Acquistando l’eccezionale Samsung Crystal UHD 4K 65″ potrai pagarla solamente 599 euro, invece di 949 euro. Sconto Subito di MediaWorld, infatti, direttamente nel carrello ti decurterà 50 euro dal totale.

Se invece vuoi risparmiare 75 euro, allora dovrai aggiungere un altro articolo come ad esempio la Samsung Soundbar HW-A550/ZF che costa, in offerta, 129,99 euro, invece di 249 euro. Così avrai in casa tua un vero e proprio cinema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.