MediaWorld sconta l'Iva sui televisori a partire da 299€ fino al 2 febbraio

Fino a domenica 2 febbraio il sito MediaWorld applica lo scorporo dell’Iva su una lista selezionata di televisori a partire da 299 euro, per un extra sconto corrispondente al 18,04%. La promozione NO IVA TV è rivolta ai possessori della carta MediaWorld Club: se non se ne ha una, si può richiedere tramite questa pagina del sito ufficiale.

Televisori Ultra HD 4K, OLED, LED, QLED e NanoCell: sono diversi i modelli di Smart TV inclusi nella promozione NO IVA TV di MediaWorld, con numerose offerte interessanti sui principali brand del settore, tra cui LG e Sony, che fanno parte della nostra consueta lista di proposte.

Le migliori offerte della promo MediaWorld NO IVA TV

Il prezzo qui sopra include già lo scorporo dell’IVA, che come detto qui sopra corrisponde a uno sconto del 18,04% rispetto all’eventuale prezzo già scontato. Per visualizzare l’importo finale corretto, è sufficiente accedere al sito MediaWorld tramite l’account a cui è associata la carta MW Club: il sistema riconoscerà in automatico la tessera, applicando così lo sconto del 18,04% una volta aggiunto il prodotto al carrello.

Sempre in fase di check-out, l’utente potrà poi scegliere l’opzione Ritiro gratuito in negozio, così da risparmiare sulle spese di spedizione previste per i modelli Hisense, Sony e LG (solo per l’OLED B4 da 83 pollici, ndr).