MediaWorld LG Days: per ogni pollice 2 euro di sconto sulle migliori TV LG

MediaWorld ha dato il via a una fantastica iniziativa. Grazie agli LG Days potrai acquistare un nuovo televisore tra i migliori a marchio LG. La cosa eccezionale è che più grande è la smart TV e più si abbassa lo sconto. Infatti, questa promozione toglie 2 euro ogni pollice della TV dal prezzo di vendita.

Come questa incredibile LG UHD TV 43″ LED 4K tua a soli 293 euro, invece di 449 euro. Un vero affare super scontato. A questo prezzo ti porti a casa un'incredibile smart TV con tecnologia Real 4K UHD per un coinvolgimento totale. Non solo le prestazioni sono garantite, ma anche la fluidità delle immagini e la velocità dei processi trasformeranno in realtà ciò che stai vedendo. Grazie al FILMAKER MODE e all'HDR godrai di un'esperienza di visione ancora più immersiva, pensando di essere al cinema.

Inoltre, il Bluetooth Surround Ready riproduce suoni così fedeli e realistici che ti sembrerà di essere proprio all'interno di ciò che stai guardando. Se si tratta di una partita di calcio, allora penserai di essere allo stadio. Inoltre, se sei un appassionato sportivo, attraverso la funzione Sports Alert saprai sempre quanto le tue squadre preferite si stanno battendo sul campo per portarsi a casa la vittoria.

MediaWorld LG Days: il momento giusto per cambiare televisore

MediaWorld LG Days è una promo davvero fantastica. Tutti coloro che devono acquistare un nuovo televisore per far fronte al digitale terrestre DVB-T2 troveranno proprio ciò che stanno cercando. Non solo tantissime smart TV di qualità, ma anche prezzi incredibilmente competitivi.

Facile dirlo visto che MediaWorld per ogni pollice sconta di 2 euro il televisore. In più, meglio ricordarlo, oltre allo sconto è possibile accedere anche al Bonus TV perché compatibile a questa iniziativa realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Se hai bisogno di un televisore un po' più ridotto nelle dimensioni rispetto al precedente, MediaWorld ne ha uno che fa proprio al caso tuo. Si tratta della LG Smart FHD LED 32″ tua a soli 235 euro, invece di 299 euro. Un prezzo speciale per questo gioiellino della tecnologia che racchiude tutto il necessario e oltre nelle sue piccole dimensioni da 32 pollici. Con WebOS 22, la piattaforma smart di LG, potrai godere di tutti i contenuti con la massima semplicità e velocità.

Potrai collegarti alle tue piattaforme di streaming on demand preferite e vedere film, serie TV, sport alla migliore qualità possibile. Grazie all'intelligenza artificiale del Chip a5 di quinta generazione tutti i contenuti saranno ottimizzati. Inoltre, la regolazione di qualsiasi cosa avverrà in automatico permettendo il massimo relax e la massima concentrazione su ciò che stai guardando, senza distrazioni e senza dover intervenire.