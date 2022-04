MediaWorld: come ottenere un buono carburante da 15 euro

MediaWorld ha dato il via a una fantastica iniziativa. Fino al 24 aprile 2022 sta regalando fantastici buoni carburante del valore di 15 euro da utilizzare fino al 18 settembre 2022 in tutte le stazioni di servizio a marchio Q8. Si tratta di un'occasione davvero ghiotta, soprattutto in questo periodo dove benzina e diesel sono aumentati.

Ma come è possibile ottenere questi buoni carburante da 15 euro? Riceverli è molto semplice. Basta collegarsi al sito di MediaWorld e acquistare qualsiasi prodotto. Per ogni 150 euro spesi, riceverai un buono Q8 da 15 euro. L'iniziativa è valida anche nei negozi della catena.

Ad esempio, acquistando un Apple iPhone SE 64GB a soli 499 euro, invece di 529 euro, riceverai 3 buoni carburante da 15 euro l'uno utilizzabili presso i distributori Q8 aderenti. Perciò, non solo porterai a casa un prodotto eccezionale con tecnologia 5G, Chip A15 Bionic e display da 4,7″, ma risparmierai anche sul tuo prossimo pieno.

MediaWorld: come ottenere buoni Q8 da 15 euro

Vediamo quindi come è possibile ottenere buoni Q8 del valore di 15 euro da utilizzare presso qualsiasi stazione di servizio aderente all'iniziativa. Per prima vai sul sito di MediaWorld e metti nel carrello il prodotto che preferisci per un valore di almeno 150 euro, la cifra che ti dà diritto a un buono carburante.

Passati 14 giorni dalla data di consegna del prodotto, riceverai una mail con all'interno indicato un codice. Entro il 30 giugno 2022 dovrai andare sul sito promomediaworld.it e inserire questo codice e il tuo indirizzo email di posta elettronica. Infine, riceverai tanti buoni carburante ogni 150 euro spesi. Potrai utilizzarli nelle stazioni Q8 entro il 18 settembre 2022.

Ad esempio, se acquisti un Apple iPhone 12 64GB a soli 729 euro, invee di 839 euro, riceverai un codice che ti darà diritto a ben 4 buoni carburante Q8 del valore di 15 euro l'uno. Perciò potrai fare rifornimento per ben 60 euro di diesel o benzina. Niente male vero? E il procedimento per ottenerli è semplice e veloce.