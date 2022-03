MediaWorld a tutta Apple: tanti sconti e finanziamento Tasso Zero

Approfitta della nuova promo di MediaWorld “Il tuo tempo è tech” per mettere le mani su tantissimi prodotti Apple super scontati. Hai tempo fino al 20 marzo 2022, salvo esaurimento scorte. Potrai non solo acquistarli a prezzi davvero bassi, ma anche approfittando del finanziamento a Tasso Zero. Un'occasione imperdibile da cogliere subito al volo. Inoltre, se acquisti un nuovo Mac puoi ricevere un rimborso di 300 euro per il tuo usato Windows e fino a 1.000 euro per il tuo usato Mac.

Come questo fantastico Apple MacBook Air M1 13″ 512GB tuo a soli 1229 euro, invece di 1429 euro. Pensa, se hai un Windows da rottamare lo pagherai solo 929 euro e se, invece, ha un Mac da rottamare potresti pagarlo solo 229 euro. Niente male vero? Stiamo parlando del super portatile di casa Cupertino non solo ultra leggero, ma super silenzioso visto il suo speciale sistema di raffreddamento senza ventole. Inoltre, grazie al processore M1 sperimenterai velocità e potenza mai viste prima.

Apple: i migliori sconti li trovi da MediaWorld

Continuiamo quindi la rassegna della nuova promo di MediaWorld “Il tuo tempo è tech” dove trovi molti prodotti Apple ai migliori sconti possibili. Una vera e propria festa in onore di chi ama profondamente la Mela Morsicata. Entra nell'ecosistema più sicuro, flessibile e stabile che esista. Scegli il meglio per te che studi, lavori, giochi o passi il tempo a vedere film e serie TV. Ma non dimenticarti di quanto sia importante la tua salute.

Infatti, grazie al nuovo Apple Watch Series 7 GPS 41mm avrai a disposizione un personal trainer e un medico personali sempre con te. Mettilo nel carrello a soli 399,99 euro, invece di 439 euro. Avrai a portata di polso una centrale dedicata al tuo benessere. Tantissimi allenamenti pronti per essere monitorati. Grazie al fatto che è impermeabile all'acqua potrai portarlo sempre con te anche durante le sessioni più dure e perfino in mare. Inoltre, potrai decidere di fare un ECG dove e quando voi. Infine, in caso dovessi svenire invierà una richiesta di soccorso automaticamente, indicando anche la tua posizione per facilitare i soccorsi.

E poi c'è lui il computer che non è un computer. Prova l'innovativo Apple iPad 10.2″ 2021 WiFi 256GB. Lo acquisti a soli 529 euro, invece di 559 euro. Il suo processore proprietario A13 Bionic è un vero portento che rende questo iPad super veloce e pronto per qualsiasi incarico. Usalo per prendere appunti, abbinando la comodissima Apple Pencil e regalagli anche una splendida tastiera applicando la Smart Keyboard compatibile con questo modello. Sfruttalo per il tuo lavoro e non dimenticarti che è un ottimo alleato anche per il tempo libero.