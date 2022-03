MediaWorld abbatte il costo del fantastico Apple iPhone 13

MediaWorld continua a stupirci con le sue innumerevoli promozioni che fortunatamente non finiscono mai. In questi giorni, grazie alla promo “Il tuo tempo è tech” è riuscita ad abbattere il costo di tanti prodotti Apple rendendoli così accessibili a tutti. Approfitta di questa occasione e acquista il nuovo Apple iPhone 13 256GB a soli 939 euro, invece di 1059 euro. Un affare incredibile che merita davvero di essere preso in considerazione.

Si tratta di uno dei migliori smartphone sul mercato. Il suo display superluminoso è incastonato in un design robusto e, grazie alla nuove funzioni per filmare, otterrai video come a Hollywood. Inoltre, il chip Apple A15 Bionic rende tutto più veloce e trasforma il tuo nuovo iPhone 13 in un vero supereroe. Infine, la batteria innovativa ti permetterà di utilizzarlo per tutta la giornata e oltre.

Apple iPhone 13 256GB in forte sconto da MediaWorld

Con MediaWorld ogni momento è quello giusto per risparmiare. Con questa promo dedicata a molti prodotti Apple c'è pure l'imbarazzo della scelta. Non lasciarti sfuggire il nuovo iPhone 13 256GB tuo a soli 939 euro. Praticamente lo paghi come se fosse la sua versione da 128GB, ma hai il doppio dello spazio. Così non avrai il pensiero di dove conservare le tue foto, i tuoi video e le tue app preferite.

Foto e video che potrai ammirare grazie al display OLED più brillante in assoluto. Vedrai qualsiasi cosa anche in pieno sole e la sua luminosità non impatta sulla batteria grazie alla particolare tecnologia di risparmio energetico di cui è dotato. Non dovrai più rinunciare a nulla, nemmeno al 5G che non influirà sul rendimento della carica perché l'intelligenza artificiale saprà attivarlo solo quando è necessario.

Il suo design robusto lo rende resistente agli urti, alla polvere e all'acqua. I suoi bordi, infatti sono in alluminio aerospaziale e il Ceramic Shield rende il display lo schermo più resistente di tutti gli smartphone in commercio.

Sprigiona tutta la potenza che desideravi e acquista il tuo nuovo Apple iPhone 13 256G a soli 939 euro, invece di 1059 euro.