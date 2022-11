MediaTek svela Dimensity 9200, il nuovo processore per top di gamma Android

MediaTek ha appena svelato il nuovo processore di punta Dimensity 9200; il chipset è destinato alle ammiraglie next-gen del 2023. Vediamo ora le sue caratteristiche e quali saranno gli smartphone compatibili.

L’OEM taiwanese ha da poco annunciato il suo ultimo SoC di fascia alta; si chiama Dimensity 9200 e dispone di tante funzionalità top da vero leader del settore. Questo processore alimenterà moltissimi top di gamma Android del 2023 e si dice che sarà capace di offrire performance da vero fuoriclasse.

Mediatek Dimensity 9200: le caratteristiche

Il chipset in questione si basa sul nodo architettonico a 4 nanometri di TSMC e rispetto al passato offre una migliore dissipazione del calore stesso; il consumo energetico è stato ridotto rispetto alla vecchia generazione e presenta l’inedito core prime ARM Cortex X3 con frequenza di clock a 3,05 GHz con tre Cortex A-715 e quattro Cortex A510. Il SoC ha ottenuto il punteggio di 1,26 milioni su AnTuTu.

Oltre a queste mere specifiche tecniche, apprendiamo che supporta le RAM LPDDR5, le memoria UFS 4.0, i display 5K a 60 Hz, WHQD a 144 Hz e FullHD a 240 Hz. C’è anche la tecnologia Miravision 980. In ultima analisi, è pronto per il modem Wi-Fi 7 di nuova generazione e c’è il modem 5G al seguito con supporto per le connessioni sub-6 GHz e mmWave.

amazon

Quando arriveranno i primi smartphone con Dimensity 9200? Si dice che le prime ammiraglie dotate di questo processore arriveranno entro la fine dell’anno. Ci aspettiamo un Vivo premium con SoC MediaTek, ma anche un Find X6 di OPPO. Probabilmente, anche Xiaomi, Honor e Asus ROG useranno questa soluzione al posto di quelle di Qualcomm. Ve lo faremo sapere, per il momento vi invitiamo a restare connessi con noi per tutti i dettagli in merito.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo il Redmi Pad a soli 299,00€ con 20€ di sconto attivabili al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.