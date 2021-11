MediaTek: i prezzi dei chip aumenteranno a causa della crisi

I prezzi dei chip MediaTek aumentano del 15% a causa di vincoli di fornitura: questo è quanto emerso in un recente report trapelato in rete.

MediaTek aumenterà i prezzi dei suoi prodotti del 15%

Mentre i chipset di casa MediaTek hanno visto un aumento della domanda, i vincoli di offerta e la carenza globale di semiconduttori li hanno ridotti nell'offerta. E ora, l'azienda sta eseguendo le medesime mosse di altri chipmaker; di fatto, apparentemente sta aumentando anche i costi dei suoi processori.

Secondo un rapporto di UDN, il colosso taiwanese di produzione di semiconduttori sta aumentando i costi per alcuni dei suoi chip per smartphone che sono molto richiesti in questo periodo.

L'aumento dei prezzi ha raggiunto il 15%, quindi si prevede che la società vedrà anche prestazioni più forti e maggiori profitti grazie al nuovo slancio. Sfortunatamente, la società non ha rilasciato commenti sull'aumento del prezzo dei chip, sebbene fonti vicine alla questione abbiano confermato che MediaTek ha aumentato esclusivamente quelli dei SoC per device mobili.

Le fonti hanno affermato che i chip abilitati 4G hanno visto un forte aumento dei costi poiché l'obiettivo principale dei produttori di chip è il settore dei gadget 5G.

I chip LTE ora detengono una quota minore nel mercato, ma la domanda di smartphone 4G è ancora elevata in mercati emergenti, dove la rete 5G non è ancora commercializzata a dovere. Inoltre, l'ordine di telefoni 4G ha fatto sì che l'offerta di telefoni abilitati LTE superasse la domanda. Allo stesso modo, anche il rivale del brand taiwanese, Qualcomm, dovrebbe aumentare i prezzi dei suoi SoC, sebbene ciò non sia ancora stato confermato.

L'aumento dei costi dei processori MediaTek prevede un 15% in più per i chip 4G e un 5% per i SoC abilitati alle reti 5G. Il motivo principale dell'aumento del prezzo è dovuto all'aumento dei costi di produzione dalla fonderia di TSMC.