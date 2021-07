MediaTek ha aggiornato la sua gamma di chipset Helio a basso costo con due nuove aggiunte: MediaTek Helio G96 e Helio G88. L'Helio G96 succede all'Helio G95, mentre il G88 è un successore dell'Helio G85.

Helio G96 e Helio G88: i chip economici

Come il G85, MediaTek Helio G96 presenta una configurazione octa-core con due core ARM Cortex-A76 con clock fino a 2,05 GHz e sei core ARM Cortex-A55 con efficienza fino a 2,0 GHz. Tuttavia, stranamente, il nuovo chipset utilizza un'unità Mali-G57 MC2, che è un passo indietro rispetto al Mali-G76 MC4 presente sul G95.

Il processore è in grado di alimentare un display con refresh rate fino a 120Hz con una risoluzione fino a 1080p+, un passo avanti rispetto ai 90Hz e 1080+ dell'Helio G95. MediaTek afferma che il supporto del display è in grado di gestire sia i pannelli LCD che AMOLED. Per quanto riguarda la fotocamera, il chip ora supporta sensori da 108 MP; inoltre la velocità LTE aumenta (Cat 13), è presente il supporto per l'archiviazione flash UFS 2.2 e il Bluetooth 5.2.

Per quanto riguarda MediaTek Helio G88, CPU e GPU sono le stesse dell'Helio G85, ma ora il refresh rate del display è fino a 90Hz e la risoluzione fino a 1080p+ (il G85 è fino 90Hz e 720p+). Il supporto del sensore della fotocamera è stato aumentato da 48MP a 64MP, ma non è stato aggiunto il sistema 4K. Tutto il resto, incluso il supporto per la RAM e l'archiviazione, il modem e le funzionalità di connettività, sono le stesse su Helio G88 e Helio G85.

