MediaTek è (ancora) la regina del settore dei chipset per smartphone

Ottima notizia per il costruttore di processori di Taiwan: MediaTek è, ancora una volta, la regina del mercato dei chipset di fascia alta per smartphone e dispositivi mobili.

Si sa, la concorrenza nel settore della telefonia mobile è sempre più spietata; i brand Android si sfidano a colpi di caratteristiche tecniche, performance esagerate degne di computer da gaming e non solo. Parlando di chip e SoC per esempio, Qualcomm e Apple sono le compagnie leader ma MediaTek detiene lo scettro con una quota di mercato preponderante. Questo è quanto riferito da una ricerca condotta dal Global Smartphone Application Processor (AP) Market Share di Counterpoint Research.

MediaTek contro Qualcomm e Apple: sfida all’ultimo chip

MeidaTek quindi scopriamo che è ancora l’azienda leader ma Qualcomm e Apple si contendono il settore dei processori di punta per ammiraglie. Con un buon 35-40% ottenuto e grazie al successo del Dimensity 9200 adottato da OEM cinesi come Vivo e OPPO, il colosso taiwanese ha registrato vendite record, anche se si pensa che il prossimo trimestre vedrà un calo complessivo con un taglio agli ordini importante.

Il chipmaker statunitense invece, ha visto un aumento della quota di mercato; i processori Snapdragon sono molto richiesti nel settore premium e proprio di recente Qualcomm ha anche siglato un accordo con Samsung per la futura serie Galaxy S23 (i nuovi device avranno infatti la soluzione della società americana in tutti i mercati).

Arriviamo ad Apple: il colosso di Cupertino ha visto un aumento importante grazie al processore Apple Bionic A16 inserito nel richiestissimo – quanto introvabile – iPhone 14 Pro. Questo modello, insieme al Pro Max, è stato un successo su tutti i fronti, al contrario di iPhone 14, 14 Plus, SE (2022) che hanno visto una domanda bassa, inferiore alle aspettative.

