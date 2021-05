Mediaset ha appena presentato ufficialmente (ma era già disponibile) la nascita del servizio Mediaset Infinity: nel pacchetto ora è compresa anche la Champions League.

Mediaset Infinity: prezzo

La novità di Infinity è il prezzo dell’abbonamento che, anche con la Champions League, si manterrà a livelli molto interessanti: vale a dire 7.99 euro al mese. L'offerta del servizio, visibile su smart tv e su tutti i device, comprende reality, fiction, film e serie tv in onda su Canale 5 e su tutte

le altre reti Mediaset. Alla piattaforma, stando a quanto afferma il gruppo, si aggiungeranno presto nuovi contenuti inediti “digital first”, pensati per il web (il primo debutterà ad autunno).

Tra i titoli più interessanti di Mediaset Infinity non possiamo non citare il “Il trono di spade” in 4K, le anteprime di “Judas & the Black Messiah” e “Godzilla vs Kong”, tutti e sei i film del “Signore degli anelli” e di “Lo Hobbit”.

Inoltre, il servizio potrebbe allettare da oggi tutti gli utenti appassionati di calcio, dato che Infinity ospiterà le prossime tre stagioni della Champions League.

Per la prima volta, si potranno vedere online su “Mediaset Infinity” 104 top match di UEFA Champions League a stagione, finale compresa. Partite a cui siaggiungono i 17 incontri gratuiti visibili su Canale 5 (anche in streaming) per un totale di 121 partite top a stagione offerte da Mediaset ai propri telespettatori. Tra i match, anche le migliori partite europee di Juve, Milan, Inter e Atalanta, le squadre italiane appena qualificate a fine campionato.

Come abbiamo accennato poche righe più sopra, il prezzo dell’abbonamento non cambia, dato che anche con la UEFA Champions League chi si abbona a Infinity continuerà a pagare 7,99 euro al mese.

Il servizio, ricordiamo, è accessibile sia via browser – www.mediasetplay.mediaset.it –

sia attraverso l’app “Mediaset Infinity” su PC, Mac, smartphone, tablet e console giochi; la piattaforma è anche disponibile anche sulle Smart Tv abilitate e attraverso dispositivi come Fire Tv Stick di Amazon.

App