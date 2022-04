McAfee Total Protection: l'offerta segreta che sta facendo impazzire tutti

McAfee Total Protection è la soluzione ideale per chi cerca il massimo della protezione e dell’affidabilità. Non ci sono dubbi che si tratti di uno dei migliori antivirus disponibili sul mercato, ma questo pacchetto offre molto di più. Tra l’altro, attivando l’offerta segreta acquisti il piano a soli 44,95 euro, invece di 99,95 euro, per il primo anno.

Al 50% di sconto rispetto al suo prezzo di listino, potrai mettere in sicurezza fino a un massimo di 5 dispositivi contemporaneamente. Inoltre, la sua applicazione è compatibile a quasi tutti i sistemi operativi. Sono inclusi infatti Windows, MacOS, Android e iOS.

Scegli di dormire sonni tranquilli grazie a McAfee Total Protection. La sua tecnologia combina un potente antivirus premium con una VPN integrata. Infatti, il pacchetto offre anche un’ottima VPN che ti garantirà navigazione anonima e accesso illimitato a qualsiasi contenuto da ogni parte del mondo.

McAfee Total Protection: la soluzione definitiva per la tua sicurezza

Questa è la soluzione definitiva per tutelare la tua privacy e la tua identità, oltre a difendere tutta la famiglia dagli attacchi dei più recenti virus, malware, trojan, spyware e ransomware. Avrai tutto questo in un’unica applicazione pronta da installare su qualsiasi dispositivo Windows, MacOs, Android o iOS.

McAfee Total Protection offre un antivirus completo e professionale per la protezione dei propri dati personali e sensibili. Inoltre, grazie al potente filtro antispam e a una crittografia sicura dei file sarai al sicuro tu e tutta la tua famiglia.

Nessun dato sensibile che un cybercriminale potrebbe usare sarà lasciato sulla rete. Questo antivirus cancellerà le impronte digitali, i dati e i file sensibili e la tua stessa privacy. Eliminando i cookie e altre informazioni importanti difenderà te e la tua famiglia e sconfiggerai i ladri di identità digitale.

