Il tuo computer ha bisogno di un antivirus? Allora acquista McAfee Total Protection su Amazon a soli 21,99€. Con un ribasso del 76% risparmi esattamente 67,99€ il che è un affare eclatante.

Ricevi il codice di attivazione istantaneamente e lo attivi fin da subito dove hai bisogno di protezione.

McAfee Total Protection: cosa è capace do fare questo antivirus

Avere un antivirus sul computer è essenziale: con i pericoli che si aggirano sul web, proteggere tutti i propri dati non è qualcosa che dovresti prendere alla leggera. McAfee Total Protection è eccezionale in questo non solo perché è uno dei migliori in circolazione, ma anche perché ti permette di attivare la protezione su dieci dispositivi differenti. Ebbene sì: hai sentito bene, con una spesa di appena 22 euro hai il massimo per un anno intero.

Grazie alla sua compatibilità con numerosi sistemi, lo sfrutti su Android, Windows, MacOS e iOS. Ti basterà scaricare le applicazioni o i software, inserire il codice di attivazione che troverai nella tua libreria software su Amazon e il gioco sarà fatto.

Oltre che al più semplice antivirus, questo abbonamento ti offre anche ulteriori funzioni tra cui:

strumenti di sicurezza per il web;

strumenti di ottimizzazione per il PC;

rimozione dello spam automatizzata;

password manager;

sistema di crittografia per PC.

Insomma, un vero e proprio abbonamento eccezionale che proteggerà il tuo PC e non solo da ogni genere di rischio.

Acquisita subito McAfee Total Protection su Amazon per soli 21,99€: lo avrai per un anno e su 10 dispositivi in contemporanea. Le spedizioni non esistono perché il codice di attivazione lo ricevi istantaneamente sul tuo account Amazon. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

App