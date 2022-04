Max Payne 1 e 2: Remedy annuncia il REMAKE ufficiale

Remedy Entertainment squarcia la nottata e annuncia a sorpresa il remake di Max Payne e Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Il tutto è frutto di un accordo di sviluppo stretto con Rockstar Games.

Lo sviluppatore finlandese parla di un solo remake perché di fatto entrambi i primi due storici capitoli della serie verranno messi insieme in un solo gioco realizzato appositamente per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S con il motore grafico Northlight, già visto in Quantum Break e Control. Il budget del progetto è interamente a carico di Rockstar Games, con l'obiettivo di regalare agli appassionati una produzione tripla-A.

Max Payne Remake: i primi dettagli da Remedy

Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, andato ovviamente in tilt subito dopo l'annuncio, Remedy spiega che è attualmente in fase di sviluppo del concept aggiungendo che dopo che Rockstar Games avrà recuperato i costi di sviluppo potrà esercitare un'opzione di royalty sulla proprietà del titolo. Entrambe le compagnie si dicono entusiaste per essere tornate a collaborare insieme dopo diversi anni:

“Siamo stati entusiasti quando i nostri amici di lunga data di Remedy ci hanno chiesto di realizzare il remake dei giochi originali di Max Payne. Siamo grandi fan del lavoro che il loro team ha svolto nel corso degli anni e non vediamo l'ora di giocare a queste nuove versioni“

È stato il commento di Sam Houser, fondatore di Rockstar Games, a cui è seguita una dichiarazione di Tero Virtala, CEO di Remedy.

“Max Payne ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di tutti in Remedy e sappiamo che milioni di fan in tutto il mondo la pensano allo stesso modo. Siamo estremamente entusiasti di lavorare ancora una volta con i nostri partner di Rockstar Games per avere la possibilità di riportare ai giocatori la storia, l'azione e l'atmosfera dei giochi originali della serie in modi del tutto nuovi“.

Non è stata segnalata una finestra di uscita, ma trattandosi di un gioco ancora nello sviluppo del concept potrebbe passare diverso tempo prima di saperne di più.