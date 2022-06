Materassino gonfiabile Intex: non perderti questo sconto del 26%

Ormai siamo nel periodo più caldo e divertente dell’anno, giocare in piscina o in mare è indubbiamente uno dei modi migliori per passare il tempo rinfrescandosi ed evitando di soffrire eccessivamente le alte temperature. Tra gli acquisti più diffusi del periodo, ci sono numerosi materassini gonfiabili che però, sistematicamente, finiscono per rovinarsi e bucarsi dopo un brevissimo utilizzo. Per questo, se hai intenzione di acquistare un materassino gonfiabile grande e che duri nel tempo, ti consigliamo di dare uno sguardo al modello Isola Anguria di Intex. Il prodotto, grande 183 x 23 cm, è disponibile su Amazon a soli 28,00€ invece di 37,99€.

Nel caso non conoscete il brand, Intex è un’azienda che incentra tutti i suoi prodotti sulla qualità, il valore e il tempo trascorso in famiglia. Si tratta di articoli convenienti e, allo stesso tempo, costruiti per durare. Intex distribuisce materassi gonfiabili, piscine fuori terra, spa, giocattoli, mobili, canotti e molto altro da oltre 40 anni. Il loro obiettivo è fornire prodotti della massima qualità ad un prezzo accessibile, testando regolarmente i tutto ciò che viene realizzato per assicurarsi che soddisfino gli elevati standard di sicurezza. Trattandosi di un materassino davvero valido e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo ti consigliamo di valutare l’acquisto finché sei ancora in tempo!

Perfetta per giocare in famiglia o con gli amici

Il materassino gonfiabile Intex non solo è stabile ed estremamente comodo ma è anche contraddistinto da un forma ad anguria e sarà un must per la tua estate. Non solo è grande abbastanza per prendere il Sole in totale relax al mare o in piscina, ma anche per portare 2 persone contemporaneamente!



Essendo realizzato da uno dei leader nella realizzazione di piscine fuori terra e di articoli in PVC per lo sport e l’aria aperta, dai semplici accessori e gonfiabili alle più accurate strutture ludiche, non dovrai temere che si scolorisca o che tenda a sgonfiarsi sempre di più! Data la validità della promozione e l’utilità di questo prodotto, ti consigliamo di portare a termine il tuo acquisto il prima possibile, prima che il prezzo salga di nuovo.

