Materassi nuovi con il sistema Hoover: Antiallergico e Antibatterico

Prenditi cura dei materassi in casa. Sono il luogo in cui ogni notte ti appoggi per dormire e riposare e per questo non ignorabili. Nonostante all’apparenza possano sembrare puliti, nel loro interno possono nascondere problematiche come acari e tanto altro ancora. Respira bene e dormi sonni tranquilli sapendo di averli sanificati. Come? Con il sistema di Hoover che è imbattibile oltre che economico ed efficiente. Acquistalo immediatamente su Amazon dove con 99,99€ diventa tuo. Tutto merito dello sconto del 33% offerto dalla festa di Primavera, non perdere l’occasione.

Hoover: il battimaterasso da avere in casa

Potresti immaginarti un prodotto di dimensioni enormi, ingombrante e difficile da usare ma invece il battimaterasso di Hoover è un dispositivo creato ad hoc per soddisfarti e offrirti risultati senza precedenti. Ha dimensioni compatte ed è anche abbastanza leggero per poterlo usare e riporre senza difficoltà una volta che hai terminato. Al suo interno include diverse funzioni che assicurano un grado di pulizia senza pecche e soprattutto ti permettono di sanificare i tuoi materassi.

In realtà lo puoi usare su qualsiasi genere di imbottito quindi anche divani, poltrone e così via. Per dare il via alla pulizia premi il tasto di accensione ed ecco che viene avviata la spazzola, la quale vibra e sbatte la superficie del materasso portando “a galla” acari, polvere e tutto ciò che è potenzialmente pericoloso. La forte aspirazione intrappola automaticamente lo sporco nel contenitore ed evita che possa spargersi. Inoltre hai a disposizione anche una terza funzione ossia la lampada UV che si occupa di ridurre i batteri, gli allergeni ed elimina una volta e per tutte gli acari. Con questo sistema persino la creazione di muffa viene stroncata sul nascere.

A soli 99,99€ su Amazon, il battimaterasso di Hoover è uno di quei prodotti di cui non fare a meno. Approfitta ora dello sconto del 33% e completa l’acquisto con un click.