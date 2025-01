MatePad 11.5S in FORTE SCONTO in occasione delle offerte HUAWEI Week.

Il HUAWEI MatePad 11.5″S è attualmente in promozione sul sito ufficiale di HUAWEI in occasione della HUAWEI WEEK. Questo tablet si distingue per il suo display PaperMatte da 11,5 pollici, progettato per offrire un’esperienza visiva simile alla carta, riducendo l’affaticamento degli occhi durante la lettura o la scrittura.

Specifiche tecniche HUAWEI MatePad 11.5″S

Il MatePad 11.5″S è dotato di un display FullView con risoluzione 2,8K e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, garantendo immagini fluide e dettagliate. Il formato 3:2 del display offre un’area di visualizzazione più ampia, ideale per attività di produttività e intrattenimento. Con uno spessore di soli 6,2 mm e un peso di 510 grammi, il tablet è estremamente portatile e comodo da maneggiare. Il design unibody in metallo conferisce al dispositivo un aspetto elegante e una sensazione premium al tatto.

Il MatePad 11.5″S supporta l’uso della HUAWEI M-Pencil di terza generazione, offrendo un’esperienza di scrittura naturale e precisa, ideale per prendere appunti o disegnare. Inoltre, la tecnologia NearLink garantisce una connessione stabile e a bassa latenza con gli accessori compatibili.

Offerta speciale HUAWEI WEEK

In occasione della HUAWEI WEEK, il HUAWEI MatePad 11.5″S è disponibile sul sito ufficiale a un prezzo scontato di 449€, rispetto al prezzo di listino di 548€. Inoltre, inserendo il codice promozionale AHW25 al momento dell’acquisto, è possibile ottenere un ulteriore sconto del 5%, riducendo il prezzo finale a circa 426€. Non perdere l’opportunità di acquistare questo tablet avanzato a un prezzo eccezionale. Visita il sito ufficiale di HUAWEI per approfittare dell’offerta.