MasterChef Italia a soli 9€? Scopri la nuova offerta Sky

La nuova stagione di MasterChef Italia sta per iniziare. Se non vuoi perderla devi abbonarti a Sky. Però aspetta un attimo perché in questo momento è in corso un’offerta decisamente allettante che ti farà risparmiare notevolmente. Prenditi alcuni minuti del tuo tempo, ci ringrazierai.

Infatti, in questi giorni puoi attivare Sky a soli 9 euro. Ti si sono illuminati gli occhi vero? Hai capito proprio bene. A questo prezzo avrai accesso ai migliori contenuti della Pay TV e non solo. Per prima cosa potrai gustarti gli show con Sky TV. Ma avrai anche accesso a Netflix e Paramount +.

Poi c’è Sky Cinema con la prima fila e tantissimi film esclusivi. Inoltre, avrai Sky Sport con la NBA, la UEFA Champions League e la UEFA Europa League. Senza contare la MotoGP e la Formula 1 sempre in diretta e tanto altro ancora.

Che dire del calcio e la Serie A TIM con 3 partite su 10 ogni giornata. Possiamo anche continuare con la Serie BTK e tutte le 380 partite stagionali, oltre a playoff e playout. La Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Per finire Sky Kids con i programmi per bambini e ragazzi di ogni età.

MasterChef Italia a 9€ con Sky: come attivare la promo

Concentriamoci ora sulla nuova promo messa a disposizione da Sky in questi giorni. Con l’occasione dell’uscita di una nuova stagione del reality di successo MasterChef Italia potrai goderti tutta l’offerta a un prezzo decisamente vantaggioso per 30 giorni.

Attiva Prova Sky Q a questo link. Inserendo il tuo indirizzo e i tuoi dati darai l’ok per provare il servizio senza alcun vincolo. In pochissimi giorni riceverai il Decoder Sky Q direttamente a casa tua. Dovrai solo collegarlo al televisore e connetterlo a una rete WiFi.

Da quel momento avrai accesso a tutti i contenuti offerti da Sky, compreso MasterChef Italia. Al termine dei 30 giorni di prova sarai libero di decidere se abbonarti, scegliendo una delle offerte disponibili, oppure restituire il decoder senza costi aggiuntivi.

