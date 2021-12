Mass Effect Andromeda in 8K e Ray Tracing è uno spettacolo imperdibile!

Digital Dreams è uno youtuber ormai abbastanza famoso presso la community di modder e appassionati PC: dopo aver messo alla prova numerosi titoli, adesso ha provato a spingere al limite Mass Effect Andromeda, ultimo capitolo della serie di RPG sci-fi di BioWare. Il risultato è da brivido.

Come potete vedere dal filmato soprastante, lo youtuber ha veramente spinto al massimo il gioco, sfruttando anche la sua incredibile configurazione PC, guidata da una Nvidia GeForce RTX 3090 che di certo non si fa pregare più di tanto quando si tratta di scatenare potenza di calcolo.

Complice anche l'utilizzo del tool ReShade, che ha permesso di migliorare e ottimizzare ulteriormente il sistema di illuminazione in tempo reale, Mass Effect Andromeda guadagna letteralmente nuova vita: merito inoltre dell'impressionante risoluzione in 8K e del supporto al Ray Tracing, tecnologia grafica di ultima generazione.

Volete provarci? Accomodatevi, ma dovrete essere abbonati al canale di Digital Dreams per poter accedere al suo Pantreon e scaricare il tool di cui si è servito. Inoltre, bisogna essere provvisti di una configurazione PC a dir poco importante per riuscire ad avere gli stessi risultati.

Mass Effect Andromeda è stato lanciato nel 2017 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ambientato circa 600 anni dopo gli eventi narrati nella trilogia originale con protagonista Shepard, ci troviamo nella galassia che dà il nome al gioco, con l'obiettivo di scovare un nuovo pianeta che possa ospitare la razza umana e non solo.

Criticato al lancio per i suoi problemi con le animazioni facciali, le patch successivo hanno migliorato le cose, regalandoci un gioco forse non altrettanto epico come i suoi predecessori, ma sicuramente degno di essere assaporato e vissuto.