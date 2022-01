Mascherine FFP2 CE bianche a 0,32€: prezzo eccezionale, pochi pezzi

A questo prezzo, attualmente, è quasi impossibile trovare mascherine FFP2 certificate CE. Fortunatamente però c’è ancora qualche occasione disponibile ed è bene approfittarne al volo. L’offerta eBay di oggi ti offre la possibilità di portare a casa la scorta da 100 pezzi a 32,90€ circa appena e con spedizioni gratis. Praticamente, la singola unità costa appena 0,32€.

Mascherine FFP2 CE: ottimo prezzo su eBay

Un prodotto utilizzatissimo ormai, a scapito delle classiche chirurgiche, spesso non in grado di offrire adeguata protezione. Il DPI preferito da tutti è anche obbligatorio in una serie di contesti. Per questa ragione, all’aumento della domanda è purtroppo seguito un aumento del prezzo.

Impossibile o quasi poter fare scorta a questo prezzo, attualmente. Approfittando però di alcune rare occasioni, è possibile ancora chiudere affari interessante. Ad esempio, una buona mascherina FFP2 – naturalmente certificata CE – a 0,32€ per ogni unità è un vero e proprio regalo. Un prezzo che è possibile spuntare giocando sulla quantità.

Infatti, eBay ti offre la possibilità di prendere la scorta da 100 pezzi a 32,90€ circa appena. Le spedizioni, come anticipato, sono assolutamente gratuite. Il prodotto arriva a casa in una manciata di giorni. Sii veloce però: pochi pezzi ancora disponibili.