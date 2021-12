Mascherine FFP2 CE a 0,34€: OFFERTACCIA limitata, pochi pezzi

Le mascherine FFP2 stanno rapidamente aumentando di prezzo, ma è ancora possibile comprarle a prezzo bassissimo grazie a una super offerta scovata su eBay. Il kit da 100 pezzi, certificati CE, lo porti a casa a 34€ circa appena (anche meno, se prendi più di un pezzo). Praticamente, ogni singola unità la prendi a 0,34€ e le spedizioni sono assolutamente gratuite: completa rapidamente l'ordine per approfittarne, ancora pochi pezzi a disposizione.

Mascherine FFP2 in gran sconto su eBay

Super utili, soprattutto in questo periodo, e obbligatorie in molte circostanze dopo l'ultimo decreto. Questo modello è senz'altro quello che mette perfettamente in equilibrio il livello di protezione e la facilità di utilizzo. Più sicure delle chirurgiche, meno “pesanti” delle FFP3.

Non a caso, si tratta dell'edizione più scelta. Soprattutto adesso, purtroppo, il prezzo per acquistarle online è in rapida ascesa e non è difficile trovarle a più di 1€.

Per questa ragione, è fondamentale approfittare di offerte come queste e portare a casa ottime mascherine FFP2 certificate CE a 0,34€ l'unità. Completa rapidamente l'ordine da eBay per avere un pacco da 100 a 34€ circa appena (prezzo in discesa, se ordini più di una confezione). Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, ma a disposizione ci sono pochissimi pezzi ancora.