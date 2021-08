Il momento di fare scorte di nuove mascherine FFP2, rigorosamente certificate CE, è adesso. Tornano in gran sconto su Amazon: ne porti a casa 10 pezzi a 3,99€ e le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Mascherine FFP2: super scorta a prezzo ridicolo

Servono e serviranno ancora per un po', purtroppo. In previsione della ripresa della scuola e del ritorno in massa a lavoro, è abbastanza scontato pensare che i prezzi delle migliori protezioni individuali torneranno a salire. Per questo, il miglior momento per fare scorta è decisamente questo.

Un pacco con dentro 10 pezzi di mascherine FFP2, tutte certificate CE, lo porti a casa a 3,99€. Facendo due rapidi conti – e considerando che le spedizioni sono rapide e gratis – ogni unità costa appena 0,39€. Un prezzo più che ghiotto, considerando che non si tratta di modelli a caso, ma certificati.

Bisogna però essere super rapidi nel completare l'ordine. Quando capitano occasioni di questo tipo, di solito durano poco: verifica la disponibilità su Amazon e nel caso accaparratele al volo. Ti ricordo che le riceverai a casa molto velocemente, grazie alle spedizioni gratis Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home