Ieri si è tenuto il PlayStation Showcase, una conferenza in streaming con la quale Sony ha presentato le principali novità in arrivo su PS4 e PS5. Tra i giochi annunciati troviamo Marvel's Wolverine, un'esclusiva next-gen sviluppata da Insomniac Games e protagonista di un breve teaser.

Dopo il successo dei 2 Spider-Man e di Marvel's Avengers, era lecito aspettarsi – da parte di Sony – l'annuncio di altri titoli a tema supereroi Marvel. Ad occuparsi di Wolverine è Insomniac Games, uno dei team di sviluppo più importanti nei PlayStation Studios, nonché autore dell'ottimo Ratchet & Clank: Rift Apart.

Il filmato non mostra granché, se non una breve cinematica con il protagonista al bancone di un bar, pronto ad affrontare un nemico alle sue spalle con le iconiche lame celate. Non è chiaro a che punto sia lo sviluppo di Marvel's Wolverine e Sony non ha comunicato alcuna data o finestra di lancio, potrebbero volerci ancora 1 o 2 anni prima del day-one su PlayStation 5.

