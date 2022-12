Marvel's Spider-Man 2 per PS5: Sony conferma la data di uscita

Marvel’s Spider-Man 2 sarà indubbiamente uno dei giochi più attesi dai possessori PlayStation 5 per il 2023. Lo sa bene Sony che ne ha parlato nel corso di un post riepilogativo pubblicato sul blog ufficiale.

Il nuovo titolo della serie sarà disponibile infatti il prossimo autunno: non è ancora chiaro in che mese preciso potremo vederlo in azione, ma è certo che non dovremmo sforare il 2023, salvo sorprese.

Marvel’s Spider-Man 2 per PS5: cosa c’è da sapere

Marvel’s Spider-Man 2 seguirà gli eventi visti nei due predecessori, Spider-Man e Spider-Man: Miles Morales, con la coppia formata da Peter Parker e, appunto, Miles Morales chiamata ad affrontare nuovi temibili nemici, tra cui Venom.

“Che anno è stato per i PlayStation Studios. Qui a Insomniac Games siamo rimasti assolutamente sbalorditi dal lavoro svolto dai nostri colleghi. Congratulazioni a tutti per un 2022 di successo…e il prossimo anno lo sarà altrettanto mentre continuiamo a preparare Marvel’s Spider-Man 2 per il lancio nel prossimo autunno“

Il gioco è in lavorazione in esclusiva per PlayStation 5 e chiuderà del tutto la serie di titoli distribuiti in cross-gen anche con PlayStation 4.

Ci si aspetta dunque una produzione capace di sfruttare interamente le capacità della nuova console, con la speranza che l’anno prossimo possa finalmente essere più facile da acquistare.

