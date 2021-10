Marvel's Guardians of the Galaxy: requisiti e peso del download su PC

Non manca molto all'uscita di Marvel's Guardians of the Galaxy, il nuovo titolo targato Square Enix è previsto in uscita il prossimo 26 ottobre su PC e console. Qualche ora fa è stata aggiornata la pagina Steam ufficiale, con i requisiti di sistema minimi e raccomandati per la versione PC e il peso del download.

La configurazione minima è tutt'altro che proibitiva, con processore Ryzen 5 1400 o Intel Core i5-4460 e GPU Radeon RX 570 o GTX 1060. Anche i requisiti raccomandati non sembrano particolarmente esigenti, con una modesta accoppiata Ryzen 5 1600 o Intel Core i7-4790 e scheda video GTX 1660 Super o Radeon RX 590.

Il download di Marvel's Guardians of the Galaxy su Steam è pari a ben 150GB, un valore piuttosto generoso per l'attesissimo tripla A di Square Enix.

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8GB

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16GB

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 590

Marvel's Guardians of the Galaxy è uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi, sarà disponibile a partire dal 26 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.