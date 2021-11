Marshall Stanmore II: suono lossless da 80W in puro stile Marshall a -120 euro

La quantità di diffusori Bluetooth sul mercato è davvero elevata, e ce ne sono per tutti i gusti, utilizzi e tasche. Quello che ti suggeriamo oggi, però, si rivolge a chi più di tutto il resto predilige la qualità del suono e la versatilità. Stiamo parlando del Marshall Stanmore II, un diffusore incredibile dal design vintage ed una qualità al top della categoria. Grazie alle offerte del Black Friday potrai acquistarlo a ben 120 euro in meno rispetto al prezzo di listino, per soli 249 euro su Amazon.

Diffusore Bluetooth Marshall Stanmore II: caratteristiche tecniche

Il design è uno degli aspetti distintivi del Marshall Stanmore, che richiama i prodotti tradizionali che hanno dato origine al successo del marchio. Un rivestimento texturizzato in stile pelle nera unito alla tradizionale griglia con rifiniture dorate dei più famosi amplificatori americani. Per il collegamento il diffusore sfrutta la connessione Bluetooth 5.0 che consente un abbinamento praticamente istantaneo, con una stabilità del collegamento che impedisce ogni interruzione. A questo si uniscono i codec AptX di Qualcomm che garantiscono un suono lossless in un raggio di 10 metri. Si tratta naturalmente di un prodotto dedicato in particolare ai puristi che non vogliono perdere neanche un dettaglio durante l’ascolto.

Non manca tuttavia l’ingresso AUX che consente di collegare qualsiasi dispositivo con jack da 3,5mm direttamente via cavo. A questo si aggiunge anche l’ingresso RCA per chi predilige un’esperienza di ascolto analogica senza compromessi. Molto interessanti i controlli analogici che consentono di equalizzare il suono direttamente dal diffusore. Non manca, naturalmente, il supporto all’applicazione Marshall Bluetooth che consente una profonda personalizzazione del suono ed il salvataggio dei relativi profili. La potenza in uscita è di ben 80 Watt consentendo di ottenere un volume adeguato ad ogni tipo di stanza, grande o piccola. In breve, uno dei migliori diffusori attualmente disponibili per l’ascolto della musica ad alta fedeltà.

Grazie ad uno sconto del 33%, il Marshall Stanmore II è disponibile su Amazon a soli 249 euro per un risparmio di ben 120 euro sul prezzo di listino.