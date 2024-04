Marshall Middleton, sconto totale: compatto ma potente, c'è l'ingresso AUX

Il Marshall Middleton è un altoparlante Bluetooth che combina design robusto e prestazioni sonore di qualità. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo bomba: con lo sconto del 32%, oggi lo paghi solamente 203€ con un risparmio enorme sul sul normale prezzo.

Costruito per un’estrema portabilità, il Middleton presenta un design a prova di polvere e impermeabile con una valutazione IP67, il che significa che può resistere all’immersione in acqua fino a un metro di profondità per circa 30 minuti.

Il suo guscio esterno, realizzato con il 55% di materiali riciclati, non solo offre un aspetto classico e nostalgico ma anche una certa sostenibilità.

La qualità del suono del Marshall Middleton è stata lodata per la sua vivacità e dinamicità, particolarmente evidente in ambienti aperti. Offre bassi profondi e potenti, medi equilibrati e alti chiari, adatti per una varietà di generi musicali, da rock a pop a hip hop. Nonostante il suo design compatto, produce un suono sorprendentemente ampio e può riempire facilmente un ambiente esterno di medie dimensioni senza distorsioni anche a volumi elevati​.

Le funzionalità includono comandi manuali per bassi e alti, che permettono un certo grado di personalizzazione del suono senza l’uso di un’app. Dispone anche di un ingresso Aux per collegamenti cablati e una porta USB-C che può funzionare come punto di ricarica in caso di emergenza​.

Insomma, come è chiaro stiamo parlando di una cassa Bluetooth di straordinaria qualità. Rimane ancora pochissimo tempo per approfittare dello sconto del 32%: acquistalo subito prima che sia tardi!