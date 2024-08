Marshall Middleton con oltre 100€ di sconto: speaker premium in promo WOW

Un altoparlante Bluetooth che vi accompagni ovunque, con un suono di alta qualità e un design elegante: Marshall Middleton è la scelta perfetta per chi desidera combinare design e prestazioni. Questo speaker premium è attualmente in promozione su Amazon con uno sconto davvero interessante: più di 100€ in meno rispetto al prezzo di listino.

Se non è già finito, completa al volo il tuo ordine. Lo porti a casa a 195,99€ invece di 299€ con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Un prodotto di assoluta eccellenza firmato da un marchio noto in tutto il mondo per i suoi amplificatori e dispositivi audio di alta gamma. Questo altoparlante portatile incarna alla perfezione lo stile inconfondibile del brand, con una finitura in nero e ottone che gli conferisce un aspetto moderno e raffinato.

Il suono è la vera anima di questo speaker Bluetooth. Grazie ai suoi potenti driver da 60W, offre un’esperienza d’ascolto davvero coinvolgente, con bassi profondi, medi caldi e alti cristallini. La tecnologia Bluetooth 5.0 permette inoltre una connessione stabile e affidabile, per ascoltare la vostra musica preferita senza interruzioni. E con oltre 20 ore di autonomia in riproduzione, potrete godere della vostra musica per tutto il giorno senza preoccuparvi della batteria.

Uno speaker impermeabile IP67, perfetto per essere utilizzato all’aperto in qualsiasi condizione meteo. Potrete portarlo in spiaggia, in campeggio o in piscina senza temere danni dovuti all’acqua o alla polvere. Inoltre, grazie alle sue dimensioni compatte e al peso di soli 1,9 kg, è estremamente facile da trasportare ovunque vogliate.

Oltre all’estetica elegante e raffinata, offre anche un pratico pannello di controllo con manopole in ottone per regolare volume, bassi e alti. Potrete così personalizzare il suono in base alle vostre preferenze e alle caratteristiche dell’ambiente in cui vi trovate.

Insomma, Marshall Middleton è l’altoparlante Bluetooth premium ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità, versatile e dall’aspetto davvero accattivante. Sfrutta lo sconto di oltre 100€ su Amazon e completa ora l’ordine per averlo a 195,9€ invece di 299€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.