Marshall Emberton II: altoparlante bluetooth in MAXI SCONTO su Amazon (-44%)

L’altoparlante bluetooth Marshall Emberton II, dall’eleganza sopraffina, è protagonista di una fantastica offerta. Questa cassa senza fili, impermeabile e con batteria che dura oltre 30 ore può essere tua a soli 99,99 euro invece di 179 grazie al 44% di sconto attivo sul listino.

Marshall Emberton II: eleganza e potenza

Con la Marshall Emberton II ti porti a casa e, oseremmo dire, in giro una cassa bluetooth dal suono intenso, chiaro e potente con un’esperienza d’ascolto a 360 gradi garantita dalla tecnologia True Stereophonic, esclusiva Marshall.

Con una singola ricarica, la Emberton II ti darà oltre 30 ore di riproduzione portatile per una cassa costruita con un design robusto e resistente, con tanto di grado di resistenza all’acqua e alla polvere certificato IP67.

Una funzionalità interessante è la Stack Mode: nel caso decidessi di acquistare altri altoparlanti dello stesso modello potrai connetterli insieme in modo da avere un suono ancora più amplificato ovunque ti trovi.

Con una struttura realizzata per il 50% in plastica riciclata e ricavata da componenti elettronici, bottiglie d’acqua e plastiche dei finali, completamente priva di PVC, la scelta di acquistare Marshall Emberton II è infine anche amica dell’ambiente. Il prezzo di 99,99 euro invece di 179 è un affare da non farti scappare.