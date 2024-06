Marshall Acton III, oggi a solo 231€ (-22%): stupendo e potente

Il Marshall Acton III è un altoparlante Bluetooth compatto e potente, attualmente in offerta su Amazon a 231,99€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo consigliato di 299,00€. Il design è semplicemente stupendo, ma le sue prestazioni non sono da meno: è in grado di generare un potente suono avvolgente, in grado di riempire anche le stanze più grandi.

L’Acton III è dotato di un woofer da 30W e due tweeter da 15W, che insieme forniscono un totale di 60W di potenza audio. Questa configurazione permette di ottenere un suono ampio e dettagliato, con alti cristallini e una buona definizione delle voci. Gli altoparlanti angolati verso l’esterno aiutano a creare un’ampia scena sonora, ideale per ascoltare musica dal vivo e strumentale​.

Il design del Marshall Acton III include una griglia frontale in mesh grigia, il logo Marshall dorato e controlli in ottone spazzolato sulla parte superiore per regolare volume, bassi e alti. La costruzione compatta e portatile (260 x 170 x 150 mm) lo rende facile da posizionare in qualsiasi ambiente domestico: nota bene, non ha una batteria ricaricabile, dunque non è un altoparlante portatile.

Per quanto riguarda le funzionalità, il Marshall Acton III utilizza il Bluetooth 5.2 per una connessione stabile fino a 10 metri e supporta anche ingressi audio da 3,5 mm per dispositivi cablati. La funzione Dynamic Loudness regola l’equalizzazione in base al volume, garantendo un suono equilibrato a qualsiasi livello. Inoltre, tramite l’app Marshall Bluetooth, è possibile ottimizzare l’audio in base al posizionamento dell’altoparlante nella stanza. Non farti scappare questa offerta irripetibile: hai ancora poco tempo per pagarlo solo 231€!