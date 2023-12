Mario & Sonic ai Giochi Olimpici: SCONTO eccezionale su Amazon

Se sei un appassionato di giochi e hai una Nintendo Switch, non perdere l’opportunità di vivere l’emozione delle Olimpiadi con i tuoi personaggi preferiti in Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, attualmente in super sconto del 22% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 49,03 euro.

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici: le scorte a diposizione sono limitate

Unisciti a Mario, Sonic e ai loro amici in una straordinaria avventura che ti porterà a competere nelle discipline olimpiche di Tokyo 2020. Puoi allenarti da solo per affinare le tue abilità o sfidare i tuoi amici in eventi nuovi come skateboard, karate, surf e arrampicata sportiva, oltre a una vasta selezione di sport classici in 2D.

Che tu preferisca la pista, la piscina, le onde o il ring, troverai sicuramente il tuo sport preferito. Utilizza i comandi di movimento immersivi del Joy-Con per vivere un’esperienza di gioco unica, imitando azioni come il lancio del giavellotto o la mira nel tiro con l’arco.

Con la modalità multiplayer locale, potrai sfidare i tuoi amici-atleti sul divano, cercando di conquistare la medaglia d’oro. Oppure, collegati con altri giocatori in modalità wireless locale e competi online contro sette concorrenti per battere il record olimpionico.

Scegli il tuo personaggio preferito tra le stelle di Super Mario e Sonic, ciascuno con abilità speciali in determinati eventi. Puoi essere il portabandiera del tuo cast preferito, che include Yoshi, Amy Rose, Luigi, il Dr. Eggman e molti altri ancora. L’obiettivo è chiaro: salire sul podio e vincere l’oro!

Inoltre, immergiti nella modalità Storia e rivivi le Olimpiadi di Tokyo 1964 con Mario, Sonic, Bowser e il Dr. Eggman. Esplora la Tokyo degli anni ’60 in 2D, affronta eventi classici e cerca di tornare a casa. Nel presente, visita luoghi iconici delle Olimpiadi di Tokyo 2020 nei panni di Luigi, completa minigiochi e partecipa agli eventi per salvare i tuoi personaggi preferiti.

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.