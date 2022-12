Mario + Rabbids Sparks of Hope per Switch in offerta assurda: solo 29 euro

Se ti sei appena regalato una Nintendo Switch per Natale non puoi non approfittare di questa fantastica offerta. Mario + Rabbids Sparks of Hope, il nuovo capitolo della serie spin-off, è disponibile in promozione a soli 29,90 euro su eBay.

Hai letto bene: nonostante sia uscito da pochissimo puoi subito acquistarlo ad un prezzo clamoroso. Il venditore, uno dei più affidabili su eBay, garantisce la consegna immediata con corriere espresso e senza costi aggiuntivi.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: uno dei migliori giochi per Nintendo Switch ad un prezzo imperdibile

Mario + Rabbids Sparks of Hope, sviluppato in cooperazione tra Nintendo e Ubisoft Milano, ti permette di unirti a Mario, Luigi, Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e i loro amici in una straordinaria avventura galattica per sconfiggere un’entità malvagia e i suoi alleati.

Sfruttando un gameplay che riprende lo stile del predecessore, con un impianto ludico da gioco di ruolo strategico, puoi formare un team scegliendo fra tre eroi inclusi in un gruppo eclettico di nove.

Il tuo obiettivo è sconfiggere tutti i nuovi boss e gli altri nemici sparsi per la galassia sfruttando le abilità e le caratteristiche esclusive di ogni personaggio a tua disposizione.

Uno dei giochi migliori per Nintendo Switch di quest’anno che ora può essere tuo ad un prezzo veramente incredibile. Non ci crediamo nemmeno noi: solo 29,90 euro, con consegna veloce e gratuita. Serve altro?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.