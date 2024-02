Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch a soli 19€: PREZZO ASSURDO

Siete dei felici possessori di Nintendo Switch? Allora questo sconto per le offerte del giorno di Amazon è proprio ciò che fa per voi e vi consigliamo di sbrigarvi prima che possa terminare. Mario + Rabbids Sparks of Hope, una delle migliori esclusive Nintendo Switch, è disponibile a soli 19,99 euro invece di 60,99. Si tratta del prezzo più basso di sempre per questo gioco raggiunto solo in occasione del Black Friday 2023.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: tanto divertimento a un prezzo WOW

Mario, Rabbid Peach e i loro amici sono pronti per una nuova avventura di dimensioni cosmiche. Cursa, un’entità misteriosa e crudele, è in cerca di energia per mettere in atto il suo piano malvagio e far sprofondare la galassia nel caos. Distorcendo i pianeti con la sua influenza malvagia, è intenzionata a consumare tutta l’energia degli Spark, creature misteriose formate dalla fusione degli Sfavillotti e dei Rabbids, e distruggere chiunque cerchi di ostacolarla. Per riportare l’ordine nella galassia e salvare gli Spark, Mario e i suoi amici si uniscono ai Rabbids in un viaggio attraverso pianeti misteriosi e pieni di sorprese. Unitevi alla loro avventura per sconfiggere Cursa e i suoi scagnozzi mentre esplorate una varietà di pianeti popolati da esseri stravaganti e segreti esilaranti. Sconfiggete i vostri nemici con astuzia, con l’innovativo sistema di combattimento che mescola tattiche a turni e azione in tempo reale. Quando questa squadra improbabile unisce le forze con l’immensa energia degli Spark, tutto è possibile… nel bene o nel male.

