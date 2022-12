Mario + Rabbids Sparks of Hope è già in offerta su Amazon (-11%)

Se possiedi una Nintendo Switch e stavi cercando nuovi giochi da regalarti per Natale è impossibile ignorare l’offerta su Mario + Rabbids Sparks of Hope: il secondo capitolo della serie spin-off è disponibile infatti in sconto a 49,99 euro. Con la spedizione Prime inclusa potrai riceverlo a casa già nella giornata di domani.

Mario + Rabbids Sparks of Hope in offerta: un gioco imperdibile per Nintendo Switch

L’offerta riguarda la Cosmic Edition che include una copia del gioco base e la raccolta Prestigio Galattico che comprende tre skin per armi esclusive ed elegantissime da sbloccare immediatamente.

Il titolo riprende lo stile del predecessore con un impianto da gioco di ruolo tattico in cui dovremo combinare strategia e azione per prevalere sugli avversari. Ogni singolo eroe è dotato di specifiche abilità che possiamo sfruttare in uno stile di combattimento innovativo capace di mettere insieme le meccaniche tattiche a turni e l’azione in tempo reale.

Nei panni di Mario e dei suoi amici Rabbids, in una straordinaria collaborazione tra Ubisoft e Nintendo, sarai chiamato a costruire la tua squadra ideale con tre Eroi scelti da un gruppo di nove, che comprendono anche Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario e molti altri ancora.

Uno dei migliori giochi dell’anno per Nintendo Switch che adesso puoi fare tuo subito con un piccolo sconto: lo paghi soltanto 49 euro, con spedizione Prime inclusa. È un regalo di Natale perfetto.

