Mario + Rabbids Sparks of Hope a 19,99 euro: SUPER BLACK FRIDAY

Questo sconto per le offerte Black Friday 2023 di Amazon non ce lo aspettavamo davvero, ma ti conviene coglierlo prima che vada esaurito. Mario + Rabbids Sparks of Hope, una delle migliori esclusive Nintendo Switch, è disponibile a soli 19,99 euro invece di 60,99. Si tratta del prezzo più basso di sempre per questo gioco.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: preparati a ore di divertimento

La Cosmic Edition di Mario + Rabbids Sparks of Hope, protagonista dell’affare, è un vero gioiello per i veri appassionati. Oltre al gioco base, include la raccolta Prestigio Galattico con tre skin per armi esclusive ed eleganti.

Mario e i Rabbids si uniscono in una squadra davvero stravagante. Costruisci la tua squadra ideale con nove Eroi, tra cui i tuoi preferiti Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario e Peach, insieme a nuovi arrivati imprevedibili.

Esplora lo spazio con la tua astronave e riporta l’ordine nella galassia. Combatti con un innovativo sistema di combattimento che fonde tattiche a turni con azione in tempo reale. Sfrutta le abilità uniche dei tuoi Eroi per vincere le battaglie cosmiche.

Salva gli straordinari Spark, unione tra Sfavillotti e Rabbids, prima che Cursa li catturi. Usa le loro abilità e poteri speciali durante la battaglia, dalle barriere di energia alle piogge di fuoco. Affina le tue strategie e trionfa in ogni combattimento.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta del Black Friday. Acquista Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch su Amazon a soli 19,99 euro e preparati a vivere un’avventura cosmica come nessun’altra.

