Mario Party Superstars: oggi costa meno di 41€ su Amazon

Se sei alla ricerca di un titolo fresco e divertente, perfetto per le serate natalizie in compagnia di amici, parenti e familiari, abbiamo il titolo perfetto per te che ti procurerà sicuramente un’esplosione di divertimento. Ci riferiamo a Mario Party Superstars per Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED. La buona notizia è che puoi unirti alla festa oggi stesso, poiché il gioco è disponibile su Amazon al vantaggioso prezzo di soli 40,99€, IVA inclusa.

Mario Party Superstars: il gioco per le vacanze natalizie

Mario Party Superstars celebra la ricca storia della serie riportando in auge i classici mini-giochi che hanno reso indimenticabili le precedenti edizioni di Mario Party. Da “Palla a Catena Folle” a “Fuga dal Pianto Piranha”, ogni prodotto videoludico è progettato per farti divertirti in compagnia dei tuoi amici. Le plance di gioco sono un elemento fondamentale di Mario Party, e Superstars non delude. Rivivrai le vecchie glorie esplorando quelle più famose che abbiamo visto nei precedenti titoli della serie, come Peach’s Birthday Cake e Yoshi’s Tropical Island.

Con la possibilità di giocare online con amici o sfidare i tuoi compagni di casa in modalità multiplayer locale, Mario Party Superstars offre flessibilità per adattarsi al tuo stile di vita. Organizza feste virtuali con amici in tutto il mondo o riunisci la famiglia sul divano per una serata di divertimento senza fine. Cosa aspetti? È il titolo perfetto per le vacanze di Natale.

Scegli il tuo personaggio preferito e ricordati che ognuno ha un’abilità speciale che può cambiare completamente il corso della partita, garantendo una varietà di strategie e rendendo ogni match unico e irripetibile. Inoltre, se possiedi amiibo della serie Super Mario, qui potrai utilizzarli per sbloccare contenuti bonus. Non lasciarti sfuggire questa occasione: a 40,99€ questo è il miglior videogame da prender oggi su Amazon.

