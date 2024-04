Mario Party Superstars farà divertire tutta la famiglia (e costa 41€!)

Sei pronto ad acquistare un party game che farà divertire sia i più grandi che i piccini? Mario Party Superstars per Nintendo Switch crolla a un prezzo di soli 41,99€ su Amazon! Si tratta di un ottimo sconto se pensiamo che in origine il prezzo era di 59,99€.

Tutte le caratteristiche di Mario Party Superstars

Con una selezione di 100 minigiochi tra i più amati, questo gioco è pronto a regalare momenti di gioia pura e competizione amichevole.

Potrai rivivere sfide nella Piana di Yoshi, la Torre Goomba e Horror Land, ma tutte rimasterizzate con una grafica rinnovata e un gameplay ottimizzato per Nintendo Switch. Inoltre, la modalità “Gioco in famiglia” è stata pensata per i giocatori più piccoli, con regole semplificate e minigiochi adatti a tutte le età, garantendo che tutti possano partecipare al divertimento.

Non manca neanche la modalità online, dove puoi competere per il titolo di Superstars contro giocatori di tutto il mondo. E puoi anche personalizzare il tuo personaggio con accessori esclusivi e mostra il tuo stile unico. Nuove funzionalità come la “Modalità spettatore” e il “Gioco a squadre” offrono, poi, prospettive diverse per vivere il party.

Non solo, ma Mario Party Superstars brilla anche per la sua grafica HD vivace e colorata, controlli intuitivi e accessibili a tutti, e una colonna sonora ricca di brani iconici della serie Mario Party, rendendo ogni partita un’esperienza unica e coinvolgente.

Mario Party Superstars è l’esperienza di party game definitiva per Nintendo Switch, un mix perfetto di nostalgia e novità che conquisterà sia i fan di lunga data che i nuovi giocatori.

Divertiti con tutta la famiglia o i tuoi amici grazie al magnifico Mario Party Superstars per Nintendo Switch. Prendilo ora che costa solamente 41,99€ su Amazon!