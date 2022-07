Mario Kart per PC, ci siamo davvero? Indizi da un dataminer

Non siamo certo abituati a vedere titoli Nintendo su PC, ma presto anche questa cosa potrebbe cambiare: secondo alcuni indizi raccolti da un dataminer, pare che la compagnia giapponese stia lavorando a una versione mouse e tastiera di Mario Kart Tour, gioco per dispositivi mobile iOS e Android.

Alcune interpretazioni del recente datamining effettuato sul file del prodotto fanno sospettare infatti che Nintendo si stia preparando ad un annuncio del genere. Nello specifico, si parla dell’aggiunta del supporto all’input del mouse. Potrebbe trattarsi solo di una feature per sviluppatori, ma insieme a ciò bisogna considerare che viene menzionato il lancio di titoli Google su PC più avanti nel 2022, cosa che fa ben sperare sul debutto del gioco in versione mouse e tastiera.

Mario Kart Tour in uscita per PC? Cosa sappiamo al momento

Siamo ben lontani ovviamente da una conferma ufficiale, anche perché Nintendo non è certo una compagnia storicamente vicina all’universo del PC gaming. È chiaro tuttavia che siamo entrati in una nuova fase in cui il gioco mouse e tastiera sta attirando anche aziende storicamente legate solo alle console, come Sony PlayStation, che sta portando sempre più esclusive anche su PC.

Nintendo, allo scopo di monetizzare il più possibile da un gioco che ha già ricevuto ottimi responsi da iOS e Android, potrebbe decidere quindi di fare lo stesso con Mario Kart, sfruttandone la popolarità del brand in un mercato sempre più vasto e affamato di novità provenienti dal mercato console. Anche se in questo caso parliamo di un titolo mobile, il franchise del resto è storicamente legato alle macchine Nintendo.

Per adesso quindi ci teniamo l’indiscrezioni, cercando di capire se verranno fuori altri indizi nel corso delle prossime settimane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.