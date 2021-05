Questa è – probabilmente – la cosa più divertente che vedrete nella giornata: ecco una clip di Mario Kart nella vita reale. Incredibile, lo sappiamo. In più, l’autore di questa genialata ha utilizzo un drone Skydio che vola da solo. Il tutto… falciando il prato. Non è l’eroe che ci meritiamo, ma è l’eroe di cui abbiamo bisogno.

Mario Kart: la realtà supera l’immaginazione

Mario Kart nella vita reale è un sogno comunemente condiviso, che in genere non è all’altezza della vostra immaginazione, ma sicuramente non ci arrendiamo ancora.

Ora, il regista indipendente Ian Padgham ha avuto un’altra idea da provare: guidare un tosaerba su un percorso chiuso, dalla prospettiva di un drone che vola da solo.

Aattenzione: Padgham ha appena impostato il suo drone Skydio per filmare un normale video di lui che cavalca un tosaerba e poi ha aggiunto un sacco di effetti speciali in post. “Il filmato stesso era già abbastanza stabile, quindi sono stato in grado di prenderlo in After Effects e Cinema 4D, tracciare e creare una mappa topografica della proprietà“, dichiara in un comunicato a The Verge. “Quindi era solo questione di inventare idee, creare risorse e personaggi e mettere tutto insieme.”

Ma per citare The Six Million Dollar Man, abbiamo la tecnologia! I programmatori esperti potrebbero accoppiare totalmente un headset con un drone che vola da solo e rendere questo gioco reale.

La tecnologia dell’azienda è arrivata al punto in cui ci si può fidare implicitamente del suo sistema di “follow-up”. Non dovete preoccuparvi affatto di controllare questo tipo di drone: dovete solo fare ciò che state facendo. Il velivolo farà il resto.

I visori per realtà mista come i Microsoft Hololens hanno ripetutamente – e in modo convincente – sovrapposto la CG al mondo reale in tempo reale (anche se ammettiamolo: solo attraverso un campo visivo ristretto). Di fatto, potrebbero certamente trasformare la realtà in una gara di Mario Kart dal punto di vista di un drone.

D’altronde, anche i droni come lo Skydio 2 hanno una potenza di elaborazione sorprendente al giorno d’oggi.

Il mondo ha assolutamente bisogno di una pista da go-kart con tartarughe volanti, casse che esplodono e funghi nemici che ci sparano razzi.

