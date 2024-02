Mario Kart Deluxe: oggi a meno di 45€ su Amazon

Oggi ti parleremo di un videogioco veramente divertente, perfetto per le serate in compagnia. Di fatto, se sei un fan dei titoli di corsa e ami l’azione frenetica e divertente, devi immediatamente comprare Mario Kart 8 Deluxe a un prezzo speciale su Amazon. Per soli 44,99€, IVA inclusa e con spese di spedizione comprese, ti porterai a casa un capolavoro che non deve mancare nella tua collezione di prodotti per Nintendo Switch. Pensa che con il noto portale di e-commerce americano avrai diritto anche alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Mario Kart 8 Deluxe su Amazon: compralo adesso

Partiamo con la disamina del gioco: Mario Kart 8 Deluxe è il gioco di corse definitivo per Nintendo Switch, che ti mette al volante di kart incredibili e ti porta in avventure emozionanti in piste incredibili. Sei pronto a sfrecciare attraverso circuiti mozzafiato? Da quelli classici a quelli nuovi di zecca, dovrai competere contro i tuoi amici o contro la CPU del videogame per la supremazia sulla pista. Allo stesso modo potrai scegliere tra una vasta gamma di personaggi iconici provenienti dal mondo di Nintendo, tra cui Mario, Luigi, Peach, Bowser, Zelda, Link e molti altri ancora; ogni avatar ha le proprie skills speciali, e potrai personalizzare il tuo kart con tanti potenziamenti esclusivi.

Una delle caratteristiche più divertenti di questo capitolo è la possibilità di giocare in multiplayer con 4 utente sulla stessa console in modalità locale, così potrai organizzare tornei tra amici e sfidare gli altri in avvincenti gare a suon di gusci e banane. Altresì sappi che avrai modo di competere, sfruttando il Nintendo Switch Online, con altri utenti provenienti da tutto il mondo. Una piccola chicca estetica: questo capolavoro vanta una grafica eccezionale; le ambientazioni sono incredibili e ti faranno sentire immerso nell’universo di Mario.

Con un prezzo speciale di soli 44,99€, IVA inclusa e con spese di spedizione comprese, ti porterai a casa uno dei giochi più amati e apprezzati per Nintendo Switch, che ti garantirà ore e ore di divertimento assicurato con i tuoi amici. Cosa aspetti? Corri a prenderlo.

