Mario Kart 8 Deluxe: ritorna il gioco PERFETTO per le festività ad un prezzo WOW

Se sei un appassionato di giochi automobilistici e stai cercando un titolo con cui divertirti durante le feste, magari in compagnia di amici e parenti, e ovviamente possiedi una Nintendo Switch, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di comprare adesso il meraviglioso Mario Kart 8 Deluxe. Parliamo di un titolo strepitoso, sensazionale, che viene proposto ad un prezzo irresistibile di soli 46,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, quindi sì, arriverà decisamente prima di Natale. Pensa che avrai diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso il gioco non dovesse funzionare e in più godrai della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Mario Kart 8 Deluxe: il gioco più bello che ci sia

Mario Kart 8 Deluxe è rinomato per la sua esperienza di gioco multiplayer coinvolgente. Potrai sfidare i tuoi amici in corse entusiasmanti e duelli all’ultimo turbo, sia online che offline. La versatilità della Nintendo Switch consente di giocare in modalità portatile o semplicemente collegandola alla TV, così avrai sempre un’esperienza di gioco flessibile adatta a tutte le situazioni.

Il gioco vanta una selezione estesa di personaggi, ognuno con le sue peculiarità e veicoli unici. Che tu sia un fan di Mario, Luigi, Yoshi o preferisca personaggi come Link di The Legend of Zelda, avrai a disposizione tantissimi modi per personalizzare le tue sfide. I circuiti offrono ambienti stimolanti; ci sono punti mozzafiato e delle piste traboccanti di nostalgia per i fan della serie.

Costa solo 46,99€ su Amazon e il prezzo così basso rende l’acquisto di Mario Kart 8 Deluxe ancora più allettante. Approfittane adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

