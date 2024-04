Mario Kart 8 Deluxe: prezzo SPETTACOLARE su Amazon

Se sei alla ricerca di un videogame di corse arcade e magari possiedi una Nintendo Switch, c’è un titolo che non può assolutamente mancare nella tua collezione; ci riferiamo all’ottimo Mario Kart 8 Deluxe che con un prezzo così conveniente su Amazon, a soli 40,99€ con spese di spedizione e IVA incluse, diventa un best buy assoluto senza rivali e senza paragoni. Prendetelo adesso prima che terminino le scorte o prima che finisca la promo dedicata; a questa cifra è imperdibile, c’è anche la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Mario Kart 8 Deluxe: ecco perché comprarlo

Mario Kart 8 Deluxe è semplicemente il re delle corse sulla console Nintendo Switch. Di fatto vanta una combinazione di grafica mozzafiato, ha un gameplay intuitivo e ha tantissime modalità di gioco; è un titolo che offre un divertimento sfrenato per i giocatori di tutte le età. Potrai guidare con Mario, Luigi, Peach e molti altri personaggi iconici provenienti dal mondo di casa Nintendo attraverso una serie di piste spettacolari ispirate ai grandi classici della serie. Questo è un prodotto perfetto per le serate con gli amici o per le sessioni di gioco in famiglia. Con la modalità multiplayer locale fino a 4 utenti ti divertirai in casa ma sappi che avrai anche la possibilità di giocare online con persone provenienti da tutto il mondo. Ci sono tutte le piste e i personaggi provenienti dal gioco originale per Wii U, ma anche nuovi circuiti, characters e inedite modalità di gioco. Inoltre, con l’aggiunta dei DLC, ci sono ancora più opzioni per espandere l’esperienza finale. Dulcis in fundo, potrai personalizzare il tuo kart e il tuo eroe con tantissime opzioni.

In definitiva: Mario Kart 8 Deluxe è un acquisto essenziale per qualsiasi proprietario di Nintendo Switch. Lo porterai a casa al meraviglioso prezzo di soli 40,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.