Mario Kart 8 Deluxe per Switch a meno di 47€ su Amazon: corri a prenderlo

Mario Kart 8 Deluxe è una versione espansa e migliorata del precedente “Mario Kart 8” per Wii U, pubblicato nel 2014. Nintendo ha intelligentemente deciso di portare il gioco su Nintendo Switch, approfittando della popolarità della console e raggiungendo una nuova base di giocatori. La versione Deluxe presenta tutti i contenuti aggiuntivi e le espansioni rilasciate per il titolo originale, oltre a nuove modalità e inediti personaggi, rendendolo una scelta ideale sia per i fan di lunga data che per i nuovi arrivati. Su Amazon oggi costa solo 46,99€, spese di spedizione incluse.

Mario Kart 8 Deluxe: il gioco più emozionante per tutti i giocatori

Una delle principali ragioni per cui Mario Kart 8 Deluxe continua a essere così popolare è il suo appeal universale. Il gioco è accessibile e divertente per utenti di tutte le età e livelli di abilità. I controlli intuitivi della Nintendo Switch, che sfruttano al massimo il Joy-Con o il Pro Controller, consentono ai giocatori di lanciarsi immediatamente nelle corse senza dover imparare complessi comandi.

La modalità 50cc è perfetta per i principianti, mentre la 150cc e la modalità speculare rappresentano una sfida stimolante per i giocatori più esperti. La modalità online permette anche di misurarsi con altre persone provenienti da tutto il mondo, aggiungendo una dimensione competitiva e il desiderio di migliorare costantemente le proprie abilità.

Un elemento chiave del fascino di Mario Kart 8 Deluxe è il ricco roster di personaggi provenienti dall’universo Nintendo; dai fratelli Mario e Luigi a personaggi come Yoshi, Peach, Bowser, Donkey Kong, e molti altri ancora.

Oltre alla modalità Grand Prix, che permette ai giocatori di gareggiare contro l’intelligenza artificiale in corse a tre giri, Mario Kart 8 Deluxe offre diverse altre modalità. La Battle Mode, ad esempio, è stata riprogettata rispetto alla versione originale per essere ancora più coinvolgente, divertente ed emozionante. A soli 46,99€ questo è uno dei migliori titoli che possiate acquistare oggi per Nintendo Switch; non lasciatevelo sfuggire.

