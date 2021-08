Mario Kart 8 Deluxe è in offerta su Amazon a soli 50,12€. Lo acquisti, lo ricevi in appena qualche giorno a casa e inizi subito a divertirti sulla tua Nintendo Switch: da solo o in compagnia. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Un gioco obbligatori su Switch: Mario Kart 8 Deluxe

Se a casa hai una Nintendo Switch non puoi privarti di un mondo di divertimento con Mario Kart 8 Deluxe. Questo gioco, infatti, è un evergreen che ti fa divertire sia in solitaria che con i tuoi amici. Ti basta impugnare un joycon per diventare un pilota professionista e battere tutti a suon di velocità.

Con dei circuiti stravaganti, bellissimi e pieni di sotterfugi da scoprire, Mario Kart è tutto da scoprire. Puoi giocare partite singole o lanciare dei veri e propri campionati in cui sfidarsi in millesimi di secondi. In più puoi scegliere il personaggio che più ami e personalizzare la tua macchinetta in modo carinissimo.

Non sei ancora soddisfatto? Allora sappi che sono presenti modalità di gioco innovative e rivoluzionarie che non ti faranno mai annoiare. In particolar modo con le 48 piste disponibili potrai sbizzarrirti come meglio credi.

Il gioco supporta anche il multiplayer online in cui puoi sfidare fino a 12 giocatori differenti per rendere le sfide ancora più intriganti.

Acquista subito Mario Kart 8 Deluxe su Amazon a soli 50,12€ per Nintendo Switch. Lo ricevi a casa tua in pochissimo tempo e gratuitamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

