Mario Kart 8 Deluxe: il gioco più divertente, in super sconto su Amazon

Il mondo dei videogiochi ha molti titoli iconici e, quando si tratta di giochi di corse arcade, pochi possono competere con la popolarità e la longevità del videogame dedicato all’idraulico baffuto più famoso di sempre. Mario Kart 8 Deluxe, il titolo più recente della serie, recentemente arricchitosi di nuovi circuiti e percorsi con i DLC scaricabili online, offre un’esperienza di gioco coinvolgente e divertente che è adatta a giocatori di tutte le età. Questo capolavoro costa solo 47,40€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Mario Kart 8 Deluxe: sfreccia a tutta velocità con Super Mario

All’interno di Mario Kart 8 Deluxe troverai una vasta gamma di personaggi iconici del mondo di Nintendo, tra cui Mario, Luigi, la Principessa Peach e molti altri. Ognuno di essi ha le proprie abilità speciali, garantendoti così una varietà infinita di strategie e stili di gioco.

Le piste di gara sono un vero spettacolo per gli occhi, con ambientazioni sorprendenti, coinvolgenti e piene di dettagli. Da circuiti classici come Mario Circuit a quelli epici come il Circuito di Hyrule: non ti annoierai mai. Inoltre, il gioco introduce il “Paracadute Aliante” e il “Sottomarino”, due elementi che aggiungono nuove dimensioni alle corse e ti permetteranno di sfruttare al meglio la location circostante per sconfiggere i tuoi rivali.

La modalità Grand Prix ti consente di gareggiare in una serie di coppe, cercando di ottenere il massimo punteggio al fine di sbloccare nuovi contenuti. La modalità Battle invece, ti farà cimentare in una serie di divertenti sfide, tra cui il classico Balloon Battle e nuove modalità come Bob-omb Blast. Inoltre, potrai divertirti localmente con amici o sfidare utenti provenienti da tutto il mondo.

Su Amazon, il gioco è disponibile a soli 47,40€, un prezzo eccezionale per un titolo così apprezzato e popolare. L’edizione Deluxe include tutti i contenuti scaricabili rilasciati precedentemente. Cosa aspetti? Fallo tuo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.